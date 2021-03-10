Правительство поддержало решение о предоставлении Одесской академии строительства и архитектуры статуса национальной
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Кабинет министров на заседании в среду поддержал проект Указа Президента Украины "О предоставлении Одесской государственной академии строительства и архитектуры статуса национальной". Об этом сообщил представитель правительства в парламенте, народный депутат Василий Мокан в Facebook, передает УНН.
Цитата:
"Во время сегодняшнего заседания Кабмина был проголосован проект Указа Президента Украины "О предоставлении Одесской государственной академии строительства и архитектуры статуса национальной", в котором предлагается предоставить этому учебному заведению статус национальной, учитывая общегосударственное и международное признание результатов деятельности академии и весомый вклад в развитие образования и науки", - сообщил Мокан.
Детали
По информации нардепа, данный указ предлагается приурочить к 90-летию со дня основания академии.
Что было раньше
Как сообщал УНН, в феврале парламентарии приняли за основу законопроект о совершенствовании процедуры предоставления учреждениям высшего образования статуса национального и возможности объединения университетов с таким статусом.