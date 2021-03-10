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Уряд підтримав рішення щодо надання Одеській академії будівництва та архітектури статусу національної

Уряд підтримав рішення щодо надання Одеській академії будівництва та архітектури статусу національної

Київ • УНН

 • 14663 перегляди

КИЇВ. 10 березня. УНН. Кабінет міністрів на засіданні у середу підтримав проект Указу Президента України "Про надання Одеській державній академії будівництва та архітектури статусу національної". Про це повідомив представник уряду у парламенті, народний депутат Василь Мокан у Facebook, передає УНН.

Цитата:

“Під час сьогоднішнього засідання Кабміну був проголосований проєкт Указу Президента України "Про надання Одеській державній академії будівництва та архітектури статусу національної", в якому пропонується надати цьому закладу освіти статусу національного, враховуючи загальнодержавне і міжнародне визнання результатів діяльності академії та вагомий внесок у розвиток освіти та науки”, - повідомив Мокан.

Деталі

За інформацією нардепа, даний указ пропонується приурочити до 90-річчя від дня заснування академії.

Що було раніше

Як повідомляв УНН, у лютому парламентарі ухвалили за основу законопроект про вдосконалення процедури надання закладам вищої освіти статусу національного та можливості об’єднання університетів з таким статусом.

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