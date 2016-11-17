Правительство ожидает принятия бюджета в декабре - В.Гройсман
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что принятие Госбюджета на 2017 год ожидается в декабре. Об этом он сообщил в интервью "Радио Свободе", передает УНН.
"...Этот бюджет честный, он своевременный. И мы сейчас ожидаем, что в декабре мы сможем совместно с депутатами Верховной Рады Украины принять этот бюджет для того, чтобы перейти к его выполнению и выполнению тех задач, которые стоят перед нами", - сказал В.Гройсман.
Напомним, Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий предположил, что парламент, "скорее всего, выйдет на принятие бюджета 8 декабря".