Правительство ожидает принятия бюджета в декабре - В.Гройсман

"...Этот бюджет честный, он своевременный. И мы сейчас ожидаем, что в декабре мы сможем совместно с депутатами Верховной Рады Украины принять этот бюджет для того, чтобы перейти к его выполнению и выполнению тех задач, которые стоят перед нами", - сказал В.Гройсман.

Напомним, Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий предположил, что парламент, "скорее всего, выйдет на принятие бюджета 8 декабря".