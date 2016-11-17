Уряд очікує прийняття бюджету у грудні – В.Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що прийняття Держбюджету на 2017 рік очікується у грудні. Про це він повідомив в інтерв’ю “Радіо Свободі”, передає УНН.
“...цей бюджет є чесний, він є вчасний. І ми зараз очікуємо, що в грудні ми зможемо спільно з депутатами Верховної Ради України прийняти цей бюджет для того, щоб перейти до його виконання і виконання тих завдань, які стоять перед нами”, — сказав В.Гройсман.
Нагадаємо, Голова Верховної Ради України Андрій Парубій припустив, що парламент, “скоріш за все, вийде на прийняття Бюджету 8 грудня”.