Правительство Германии отказалось от усиления локдауна

По словам Меркель, большинство руководителей правительств земель придерживались мнения, что не следует вносить “промежуточных изменений” правилам нынешнего локдауна ко времени завершения срока его действия, то есть до конца ноября. В то же время сама канцлер заверила, что она имеет другое мнение на этот счет.

Меркель в частности отметила, что со времени принятия решения о введении нынешних ограничений в Германии ситуация с последующим распространением инфекции улучшилась, но обратной тенденции не произошло. Канцлекра отметила, что до сих пор еще далеко до того, чтобы вернуться к отметке в 50 новых заражений на 100 тыс. жителей в течение одной недели.

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На фоне этого гражданам нужно и в дальнейшем придерживаться ограничений и как можно больше избегать контактов, отметила канцлер. “Каждый контакт, который не состоялся, это хорошо”, — отметила она. В середине следующей недели Меркель и премьер-министры земель планируют обсудить ситуацию с коронавирусом, чтобы принять концепцию борьбы с эпидемией, и, в случае необходимости, усилить ограничения.

Именно принятые на следующей неделе нормы будут действовать до конца текущего года, отметила Меркель. По ее словам, такие шаги должны сделать возможным то, чтобы население имело “возможность планировать”, но для этого нужно взяться за решение “большого количества проблем”, цитирует информагентство AFP.