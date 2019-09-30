Правительство не планирует увеличение налогов - Гончарук
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. Правительство не планирует инициировать увеличение налогов. Об этом сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире ток-шоу "Свобода слова", передает УНН.
"Мы не планируем как правительство увеличивать налоги", - сказал Гончарук.
"Сейчас в Верховной Раде зарегистрированы многие инициативы, не ко всем из них мы имеем отношение ... Правительство планирует не мешать бизнесу делать бизнес", - добавил премьер.
Как сообщал УНН, премьер-министр Украины Алексей Гончарук завил, что прожиточный минимум необходимо увеличить вдвое.