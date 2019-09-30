Уряд не планує збільшення податків - Гончарук

"Ми не плануємо як уряд збільшувати податки", - сказав Гончарук.

"Зараз в Верховній Раді зареєстровано багато ініціатив, не до всіх ми маємо відношення… Уряд планує не заважати бізнесові робити бізнес", - додав прем'єр.

Як повідомляв УНН, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук завив, що прожитковий мінімум необхідно збільшити вдвічі.