Уряд не планує збільшення податків - Гончарук
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Уряд не планує ініціювати збільшення податків. Про це сказав прем'єр-міністр України Олексій Гончарук в ефірі ток-шоу "Свобода слова", передає УНН.
"Ми не плануємо як уряд збільшувати податки", - сказав Гончарук.
"Зараз в Верховній Раді зареєстровано багато ініціатив, не до всіх ми маємо відношення… Уряд планує не заважати бізнесові робити бізнес", - додав прем'єр.
Як повідомляв УНН, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук завив, що прожитковий мінімум необхідно збільшити вдвічі.