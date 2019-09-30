Гончарук: прожитковий мінімум треба збільшити вдвічі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Прожитковий мінімум треба збільшити вдвічі. Про це сказав прем'єр-міністр України Олексій Гончарук в ефірі ток-шоу "Свобода слова", передає УНН.
"Щоб 10 мільйонів українців змогли гідно себе забезпечити нам потрібно збільшити прожитковий мінімум вдвічі… В реальному житті цей прожитковий мінімум не дає можливості людині нормально себе почувати", - сказав Гончарук.
Він додав, що для розвитку економіки потрібно стимулювати надходження в Україну іноземних інвестицій.
"Побороти корупцію, залучати менеджмент й іноземні інвестицію, створюючи прозорі правила гри", - додав він.
Нагадаємо, уряд планує зменшити середню тривалість госпіталізації пацієнтів.