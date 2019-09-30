Гончарук: прожиточный минимум надо увеличить вдвое

"Чтобы 10 млн украинцев смогли достойно себя обеспечить нам нужно увеличить прожиточный минимум вдвое ... В реальной жизни этот прожиточный минимум не позволяет человеку нормально себя чувствовать", - сказал Гончарук.

Он добавил, что для развития экономики нужно стимулировать поступления в Украину иностранных инвестиций.

"Побороть коррупцию, привлекать менеджмент и иностранные инвестиции, создавая прозрачные правила игры", - добавил он.

Напомним, правительство планирует уменьшить среднюю продолжительность госпитализации пациентов.