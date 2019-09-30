Уряд планує зменшити середню тривалість госпіталізації пацієнтів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Уряд планує зменшити середню тривалість госпіталізації пацієнтів на 20% та знизити на 10% кількість випадків, коли внаслідок хвороби у людини знизилася працездатність. Про це йдеться у програмі діяльності уряду, повідомляє УНН.
“Ми забезпечимо громадянам доступ до гарантованого, чітко визначеного пакета найбільш необхідних медичних послуг, шляхом укладення контрактів між медичними закладами та державою за принципом „гроші ходять за пацієнтом“. За попередньою оцінкою, це дасть змогу домогосподарствам заощаджувати не менш як 15% на лікування”, — йдеться в програмі.
Так, в уряді хочуть створити умови для лікування пацієнтів за визнаними світовими клінічними рекомендаціями, вдосконалити систему контролю якості мед послуг.
Планують здійснювати підготовку фахівців для підвищення кваліфікації медичних працівників до рівня світових стандартів.
“Ми запровадимо лікарське самоврядування та правила доступу до професії, щоб лікар мав більше свободи, відповідальності і був захищений від свавілля чиновників. Запровадимо страхування відповідальності лікарів у разі завдання шкоди пацієнту. Продовжимо розвивати програму „доступні ліки“, поступово розширюючи перелік безоплатних для пацієнта лікарських засобів. Як наслідок, ліки від найбільш поширених хвороб стануть доступнішими”, — зазначено в програмі.
В уряді вважають, що “нова система надання медичних послуг дасть можливість пацієнтам швидше одужувати та залишатися соціально активними, що позитивно вплине на продуктивність праці та якість життя людей”.
Як повідомляв УНН, уряд планує працевлаштувати до 40% осіб з інвалідністю.