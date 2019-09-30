Уряд планує працевлаштувати до 40% осіб з інвалідністю
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Кабінет міністрів України планує збільшити кількість працевлаштованих осіб з інвалідністю до 40% від їхньої кількості. Про це йдеться у внесеному до ВРУ проекті програми діяльності уряду, повідомляє УНН.
"Показник ефективності: збільшення кількості працевлаштованих до 40% від усіх осіб з інвалідністю, що є працездатним", - йдеться у тексті проекту програми.
Окрім того, в уряді хочуть створити систему моніторингу працевлаштування осіб з інвалідністю для швидкого реагування на проблематику.
"Фокусом також буде доступність до робочих місць та соціально-культурних об’єктів, у тому числі інфраструктурних, створення онлайн платформи для полегшення контакту роботодавців та потенційних працівників – осіб з інвалідністю, створення соціального таксі", - йдеться у тексті проекту програми.
Нагадаємо, на цьому тижні Кабінет міністрів презентує програму діяльності уряду в парламенті.