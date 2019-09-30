Правительство планирует трудоустроить до 40% лиц с инвалидностью
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. Кабинет министров Украины планирует увеличить количество трудоустроенных лиц с инвалидностью до 40% от их количества. Об этом говорится во внесенном в ВРУ проекте программы деятельности правительства, сообщает УНН.
"Показатель эффективности: увеличение количества трудоустроенных до 40% от всех лиц с инвалидностью, что является работоспособным", - говорится в тексте проекта программы.
Кроме того, в правительстве хотят создать систему мониторинга трудоустройства лиц с инвалидностью для быстрого реагирования на проблематику.
"Фокусом также будет доступность к рабочим местам и социально-культурным объектам, в том числе инфраструктурным, создание онлайн платформы для облегчения контакта работодателей и потенциальных работников - лиц с инвалидностью, создания социального такси", - говорится в тексте проекта программы.
Напомним, на этой неделе Кабинет министров представляет программу деятельности правительства в парламенте.