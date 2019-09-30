Правительство планирует сократить среднюю продолжительность госпитализации пациентов
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. Правительство планирует сократить среднюю продолжительность госпитализации пациентов на 20% и снизить на 10% количество случаев, когда в результате болезни у человека снизилась работоспособность. Об этом говорится в программе деятельности правительства, сообщает УНН.
“Мы обеспечим гражданам доступ к гарантированному, четко определенному пакету наиболее необходимых медицинских услуг, путем заключения контрактов между медицинскими учреждениями и государством по принципу „деньги ходят за пациентом“. По предварительной оценке, это позволит домохозяйствам экономить не менее 15% на лечение”, — говорится в программе.
Так, в правительстве хотят создать условия для лечения пациентов с признанными мировыми клиническими рекомендациями, усовершенствовать систему контроля качества медицинских услуг.
Планируется осуществлять подготовку специалистов для повышения квалификации медицинских работников до уровня мировых стандартов.
“Мы введем врачебное самоуправление и правила доступа к профессии, чтобы врач имел больше свободы, ответственности и был защищен от произвола чиновников. Введем страхование ответственности врачей в случае нанесения вреда пациенту. Продолжим развивать программу "доступные лекарства", постепенно расширяя перечень бесплатных для пациента лекарственных средств. Как следствие, лекарства от наиболее распространенных болезней станут доступными”, - говорится в программе.
В правительстве считают, что “новая система предоставления медицинских услуг позволит пациентам быстрее выздоравливать и оставаться социально активными, что положительно повлияет на производительность труда и качество жизни людей”.
Как сообщал УНН, правительство планирует трудоустроить до 40% лиц с инвалидностью.