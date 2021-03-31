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Правительство не дает Минагрополитики полноценно заработать: Ивченко рассказал, почему никто не защищает аграриев

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 марта. УНН. В начале этого года Кабинет министров Украины принял постановление, согласно которому восстановление Министерства аграрной политики и продовольствия Украины должно было завершиться к 1 февраля 2021 года, однако по состоянию на 31 марта ведомство до сих пор полноценно не заработало. Член парламентского аграрного комитета народный депутат Вадим Ивченко рассказал в комментарии УНН, кто мешает формированию сильной аграрной политики государства и какие последствия это имеет для сельского хозяйства.

Цитата

“Минагрополитики полноценно не заработало в связи с нежеланием премьер-министра и отдельных министров, чтобы вообще было это ведомство. Инициатива депутатов (законопроект № 5197-2, которым предлагается перенаправить 6,87 млрд грн на возобновление работы Министерства агрополитики — ред.) была направлена на то, чтобы разделить бюджет Минэкономики и дать наконец возможность финансировать штатное расписание и все, что касается положения о Минагрополитики из государственного бюджета. Вчера он был принят в первом чтении”, — рассказал Ивченко.

Детали

По словам народного депутата, негативные последствия ликвидации Минагрополитики уже отразились на функционировании аграрной отрасли. Особенно в этом разрезе страдают стратегические направления аграрной политики, которые остаются беззащитными в условиях открытия рынка земли и отсутствия полноценного Минагрополитики, которое могло бы защищать интересы фермеров.

“При сегодняшнем принятии закона о рынке земли фактически будут страдать такие сферы как органическое производство, потому что они сертифицировали под собой землю. Сегодня их арендованная земля, в которую 5-7-10 лет вносили органические удобрения и органично обрабатывали, стоит по 15 тысяч долларов, по 1,5 тысячи. Поэтому фактически они будут соперничать с теми людьми, которые имеют деньги. А это значит, что органики будут терять бизнес. То же самое касается животноводов. Они никогда не дадут большую цену, поскольку им земля нужна для кормления животных”, — пояснил Ивченко.

Эти негативные процессы нардеп объясняет отсутствием сформированного Минагрополитики, в восстановление которого никто, кроме самих фермеров и некоторых нардепов аграрного комитета Рады, не был заинтересован.

“Это все является проблемой и следствием отсутствия Минагрополитики. Ведь именно Минагрополитики должно определять стратегические направления сельскохозяйственного развития государства и как их защитить во время принятия соответствующего законодательства”, — резюмировал он.

Что было раньше

В 2019 году Минагрополитики соединили с Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Однако в декабря 2020 года Кабмин утвердил его восстановление. Верховная Рада проголосовала за назначение министром аграрной политики и продовольствия Украины Романа Лещенко.

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