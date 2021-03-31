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Уряд не дає Мінагрополітики повноцінно запрацювати: Івченко розповів, чому ніхто не захищає аграріїв

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. На початку цього року Кабінет міністрів України ухвалив постанову, згідно з якою відновлення Міністерства аграрної політики та продовольства України мало завершитися до 1 лютого 2021 року, однак станом на 31 березня відомство й досі повноцінно не запрацювало. Член парламентського аграрного комітету народний депутат Вадим Івченко розповів у коментарі УНН, хто стоїть на заваді формування сильної аграрної політики держави та які наслідки це має для сільського господарства.

Цитата

“Мінагрополітики повноцінно не запрацювало у зв’язку з небажанням прем’єр-міністра й окремих міністрів, щоб взагалі існувало це відомство. Ініціатива депутатів (законопроект № 5197-2, яким пропонується перенаправити 6,87 млрд грн на відновлення роботи Міністерства агрополітики — ред.) була направлена на те, щоб розділити бюджет Мінекономіки та дати нарешті можливість фінансувати штатний розпис і все, що стосується положення про Мінагрополітики з державного бюджету. Вчора його було прийнято в першому читанні”, — розповів Івченко.

Деталі

За словами народного депутата, негативні наслідки ліквідації Мінагрополітики вже відбилися на функціонування аграрної галузі. Особливо в цьому розрізі страждають стратегічні напрямки аграрної політики, які залишаються беззахисними в умовах відкриття ринку землі та відсутності повноцінного Мінагрополітики, як могло б захищати інтереси фермерів.

“При сьогоднішньому прийнятті закону про ринок землі фактично будуть страждати такі сфери як органічне виробництво, бо вони сертифікували під собою землю. Сьогодні їхня орендована земля, у яку 5-7-10 років вносили органічні добрива й органічно обробляли, коштує по 15 тисяч доларів, не по 1,5 тисячі. Тому фактично вони будуть змагатися з тими людьми, які мають гроші. А це означає, що органіки будуть втрачати бізнес. Те ж саме стосується тваринників. Вони ніколи не дадуть велику ціну, оскільки їм земля потрібна для годівлі тварин”, — пояснив Івченко.

Ці негативні процеси нардеп пояснює відсутністю сформованого Мінагрополітики, у відновлення якого ніхто, окрім самих фермерів і деяких нардепів аграрного комітету Ради, не був зацікавлений.

“Це все є проблемою і наслідком відсутності Мінагрополітики. Бо саме Мінагрополітики має визначати стратегічні напрямки сільськогосподарського розвитку держави і як їх захистити під час прийняття відповідного законодавства”, — резюмував він.

Що було раніше

У 2019 році Мінагрополітики з’єднали з Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Проте у грудні 2020 року Кабмін затвердив його відновлення. Верховна Рада проголосувала за призначення міністром аграрної політики та продовольства України Романа Лещенка.

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