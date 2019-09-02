Правительство ликвидировало УБЭП, анонсировал следующие шаги

“С важного неорганизационного вопроса — мы ликвидировали экономическую часть Нацполиции. УБЭП — все, ушел в историю. Более полицейские не должны вмешиваться в деятельность бизнеса”, — сказал он.

По словам Гончарука, это — первый шаг, он является символическим.

“После этого, очевидно, нужно будет внести изменения в закон Украины, потому что надо решить вопрос подследственности. Надо создать орган соответствующий, который будет заниматься экономическими вопросами... Мы рассчитываем, что в ближайшие 2-3 месяца будет рассмотрит ной ВР, поддержан и принят, а мы уже как правительство будем выполнять этот закон”, — заявил премьер.

Как сообщал УНН, правительство планировало принять решение о ликвидации экономического подразделения Нацполиции.