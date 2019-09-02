Правительство ликвидировало УБЭП, анонсировал следующие шаги

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 25459 просмотра

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6 марта, 19:19 • 116140 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 126897 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 118211 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 сентября. УНН. Правительство на сегодняшнем заседании принял решение о ликвидации Департамента защиты экономики Национальной полиции. Об этом на брифинге после заседания Правительства сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает корреспондент УНН.

“С важного неорганизационного вопроса — мы ликвидировали экономическую часть Нацполиции. УБЭП — все, ушел в историю. Более полицейские не должны вмешиваться в деятельность бизнеса”, — сказал он.

По словам Гончарука, это — первый шаг, он является символическим.

“После этого, очевидно, нужно будет внести изменения в закон Украины, потому что надо решить вопрос подследственности. Надо создать орган соответствующий, который будет заниматься экономическими вопросами... Мы рассчитываем, что в ближайшие 2-3 месяца будет рассмотрит ной ВР, поддержан и принят, а мы уже как правительство будем выполнять этот закон”, — заявил премьер.

Как сообщал УНН, правительство планировало принять решение о ликвидации экономического подразделения Нацполиции.

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