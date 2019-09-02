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Уряд ліквідував УБЕЗ, анонсував наступні кроки

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. Уряд на сьогоднішньому засіданні прийняв рішення про ліквідацію Департаменту захисту економіки Національної поліції. Про це на брифінгу після засідання Уряду сказав прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, передає кореспондент УНН.

“З важливого неорганізаційного питання — ми ліквідували економічну частину Нацполіції. УБЕЗ — все, пішов в історію. Більше поліцейські не повинні втручатись в діяльність бізнесу”, — сказав він.

Зі слів Гончарука, це — перший крок, він є символічним.

“Після цього, очевидно, потрібно буде внести зміни до закону України, тому що треба вирішити питання підслідності. Треба створити орган відповідний, який буде опікуватись економічними питаннями... Ми розраховуємо, що у найближчі 2-3 місяці буде розгляне ний ВР, підтриманий і ухвалений, а ми вже як Уряд будемо виконувати цей закон”, — заявив прем’єр.

Як повідомляв УНН, уряд планував ухвалити рішення щодо ліквідації економічного підрозділу Нацполіції.

Українські Національні Новини

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