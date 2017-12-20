Правительство разрешило Нацгвардии использовать водометы во время беспорядков
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Кабинет министров Украины разрешил военнослужащим Национальной гвардии применение водометов во время массовых беспорядков, но если температура окружающего воздуха не меньше 10 градусов тепла. Соответствующие изменения были приняты сегодня на заседании правительства при рассмотрении перечня и правил применения специальных средств военнослужащими Национальной гвардии при исполнении служебных задач, передает УНН.
Кроме водометов бойцам НГУ разрешается применять против агрессивной толпы средства акустического, микроволнового воздействия, светошумовые гранаты, дубинки, электрошокеры, травматическое оружие, дымовые устройства, служебных собак и лошадей.
В то же время своим решением Кабмин запретил использование слезоточивого газа против толпы.
Напомним, министр А.Аваков заявил, что Нацгвардия должна быть готова взять под контроль ситуацию в ОРДЛО.