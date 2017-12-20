Правительство разрешило Нацгвардии использовать водометы во время беспорядков

Кроме водометов бойцам НГУ разрешается применять против агрессивной толпы средства акустического, микроволнового воздействия, светошумовые гранаты, дубинки, электрошокеры, травматическое оружие, дымовые устройства, служебных собак и лошадей.

В то же время своим решением Кабмин запретил использование слезоточивого газа против толпы.

Напомним, министр А.Аваков заявил, что Нацгвардия должна быть готова взять под контроль ситуацию в ОРДЛО.