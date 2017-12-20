Уряд дозволив Нацгвардії використовувати водомети під час заворушень
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Кабінет міністрів України дозволив військовослужбовцям Національної гвардії застосування водометів під час масових заворушень, але якщо температура навколишнього повітря не менша 10 градусів тепла. Відповідні зміни були ухвалені сьогодні на засіданні уряду при розгляді переліку та правил застосування спеціальних засобів військовослужбовцями Національної гвардії під час виконання службових завдань, передає УНН.
Крім водометів бійцям НГУ дозволяється застосовувати проти агресивного натовпу засоби акустичного, мікрохвильового впливу, світлошумові гранати, кийки, електрошокери, травматичну зброю, димові пристрої, службових собак і коней.
У той же час своїм рішенням Кабмін заборонив використання сльозогінного газу проти натовпу.
Нагадаємо, міністр А.Аваков заявив, що Нацгвардія має бути готова взяти під контроль ситуацію в ОРДЛО.