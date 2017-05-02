Правительство Чехии сложит полномочия
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Кабинет министров Чехии сложит свои полномочия. Об этом сообщил премьер-министр страны Богуслав Соботка в Праге, передает УНН со ссылкой на DW.
По словам руководителя чешского правительства, причиной этого шага стали подозрения в уклонении от уплаты налогов министром финансов страны Андреем Бабишем, которые он не смог должным образом объяснить. А.Бабиш является также бизнесменом и миллиардером.
Согласие на отставку чешского кабмина еще должен дать президент Чехии Милош Земан. Для этого Б.Соботка планирует встретиться с главой государства, передает информагентство AP.
“Вскоре я подам свое заявление об отставке президенту М.Земану. Неприемлемо, чтобы А.Бабиш оставался министром финансов”, — отметил Б.Соботка.
Также издание Ceske Noviny отмечает, что роспуск правительства может состояться уже на этой неделе.
Напомним, в феврале чешское правительство удвоило квоту на трудоустройство граждан Украины.