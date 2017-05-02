Уряд Чехії складе повноваження
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Кабінет міністрів Чехії складе свої повноваження. Про це повідомив прем’єр-міністр країни Богуслав Соботка у Празі, передає УНН із посиланням на DW.
За словами керівника чеського уряду, причиною цього кроку є підозри в ухиленні від сплати податків міністром фінансів країни Андреєм Бабішем, які він не зміг належним чином пояснити. А.Бабіш є також бізнесменом та мільярдером.
Згоду на відставку чеського кабміну ще має дати президент Чехії Мілош Земан. Для цього Б.Соботка планує зустрітися з главою держави, передає інформагенція AP.
“Незабаром я подам мою заяву про відставку президенту М.Земану. Неприйнятно, щоб А.Бабіш залишався міністром фінансів”, — зазначив Б.Соботка.
Також видання Ceske Noviny зазначає, що розпуск уряду може відбутися вже цього тижня.
Нагадаємо, у лютому чеський уряд подвоїв квоту на працевлаштування громадян України.