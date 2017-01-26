Правительство Великобритании опубликовало проект плана Brexit
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Британское правительство опубликовало законопроект, который запускает процесс выхода страны из Европейского Союза, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Законопроект дает премьер-министру страны Терезе Мэй полномочия на введение в действие статьи 50 Лиссабонского договора, регулирующего процесс выхода страны из ЕС.
Документ должен получить одобрение британского парламента. Дебаты по законопроекту начнутся на следующей неделе. Ожидается, что депутаты внесут дополнения и поправки.
Кабинет министров будет добиваться скорейшего принятия закона, чтобы успеть привести в действие 50-ю статью до конца марта, как обещала Т.Мэй раньше.
Правительство было вынуждено разработать законопроект после того как Верховный суд страны решил, что начать процедуру выхода из ЕС нельзя без одобрения парламента. Ранее к такому же решению пришел Высокий суд Лондона.
В среду на этой неделе Т.Мэй обещала, что правительство опубликует "белую книгу" с окончательным вариантом плана по выходу Великобритании из ЕС. "Белой книгой" в англоязычных странах принято называть окончательный вариант документа о политике правительства по определенному вопросу.
Многие депутаты требуют опубликовать "белую книгу" до принятия законопроекта.
На прошлой неделе Т.Мэй также выступила с программной речью, посвященной плана Brexit. Она заявила, что Британия не сможет оставаться в рамках единого европейского рынка и таможенного союза после выхода из ЕС.
Т.Мэй также заявила, что в целом поддерживает идею беспошлинной торговли с ЕС, но для этого нужно будет заключить с Евросоюзом новые соглашения.
Британский премьер также заявила о необходимости контроля над иммиграцией из стран ЕС.
В июне прошлого года в Великобритании прошел референдум, на котором большинство населения страны поддержало Brexit. Это привело к отставке премьер-министра страны Дэвида Кэмерона.