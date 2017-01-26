Уряд Британії опублікував проект плану Brexit
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Британський уряд опублікував законопроект, який запускає процес виходу країни з Європейського Союзу, передає УНН з посиланням на ВВС.
Законопроект дає прем'єр-міністру країни Терезі Мей повноваження на введення в дію статті 50 Лісабонського договору, яка регулює процес виходу країн з ЄС.
Документ повинен отримати схвалення британського парламенту. Дебати щодо законопроекту почнуться вже наступного тижня. Очікується, що депутати внесуть доповнення та поправки.
Кабінет міністрів буде домагатися якнайшвидшого прийняття закону, щоб встигнути привести в дію 50-ту статтю до кінця березня, як обіцяла Т.Мей раніше.
Уряд був змушений розробити законопроект після того як Верховний суд країни вирішив, що почати процедуру виходу з ЄС не можна без схвалення парламенту. Раніше до такого ж рішення прийшов Високий суд Лондона.
У середу на цьому тижні Т.Мей обіцяла, що уряд опублікує "білу книгу" з остаточним варіантом плану щодо виходу Британії з ЄС. "Білою книгою" в англомовних країнах прийнято називати остаточний варіант документа щодо політики уряду з певного питання.
Багато депутатів вимагають опублікувати "білу книгу" до прийняття законопроекту.
Минулого тижня Т.Мей також виступила з програмною промовою, присвяченою плану Brexit. Вона заявила, що Британія не зможе залишатися в рамках єдиного європейського ринку і митного союзу після виходу з ЄС.
Т.Мей також заявила, що в цілому підтримує ідею безмитної торгівлі з ЄС, але для цього потрібно буде укласти з Євросоюзом нові угоди.
Британський прем'єр також заявила про необхідність контролю над імміграцією з країн ЄС.
У червні минулого року в Британії пройшов референдум, на якому більшість населення країни підтримала Brexit. Це призвело до відставки прем'єр-міністра країни Девіда Кемерона.