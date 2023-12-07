Уровень подготовки российских пилотов существенно снизился - разведка

Среди российских пилотов наблюдается существенное понижение уровня подготовки. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире "Мы-Украина", передает УНН.

По его словам, российские пилоты уже имеют значительно меньше часов налетов.

"Понижение уровня подготовки наблюдается даже в таких высокотехнологичных профессиях, как военные пилоты, например. И стандарты по подготовке например боевых вертолетов они занижены сейчас у оккупантов и по количеству часов налета, и по многим другим показателям. Что, в свою очередь, имеет результаты потери не только боевых, но и тех самых аварий, которые мы время от времени регулярно наблюдаем на территории российской федерации. Поэтому да, в целом уровень там снизился. Это не должно нас обнадеживать, потому что их просто много. Равно как и техники, и железа много. Но это однозначно повышает потери среди захватчиков и оккупантов", - отметил Андрей Юсов.

Напомним, вечером 5 декабря Силы обороны уничтожили в районе острова Змеиный российский бомбардировщик Су-24М. Самолет как раз собирался нанести ракетно-бомбовый удар по югу Одесской области, однако отправился вслед за "русским военным кораблем".