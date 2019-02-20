Уроженка Николаева отпраздновала победу на старте турнира в Будапеште
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Украинская теннисистка Екатерина Козлова уверенно преодолела стартовый барьер на турнире WTA "Hungarian Ladies Open", который начался в Будапеште, сообщает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
В матче первого раунда представительница Николаева за 51 минуту разгромила седьмую ракетку турнира Йоханна Ларссон из Швеции - 6:1, 6:1, взяв реванш за недавнее поражение от Ларссон в рамках матчевого противостояния Украина - Швеция в Кубке Федерации.
Таким образом, счет личных встреч между Козловой и Ларссон стал 2:1 в пользу украинской теннисистки.
Заметим, что следующая соперница Козловой определится в матче между американкой Мэдисон Бренгл (121 в WTA) и Фанни Столлар (95) из Венгрии.