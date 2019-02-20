Уродженка Миколаєва відсвяткувала перемогу на старті турніру в Будапешті
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Українська тенісистка Катерина Козлова впевнено подолала стартовий бар'єр на турнірі WTA "Hungarian Ladies Open", що розпочався в Будапешті, інформує УНН з посиланням на Тенісний портал України.
У матчі першого раунду представниця Миколаєва за 51 хвилину розгромила сьому ракетку турніру Йоханну Ларссон зі Швеції – 6:1, 6:1, взявши реванш за недавню поразки від Ларссон в рамках матчевого протистояння Україна – Швеція в Кубку Федерації.
Таким чином, рахунок особистих зустрічей між Козловою і Ларссон став 2:1 на користь української тенісистки.
Зауважимо, що наступна суперниця Козлової визначиться в матчі між американкою Медісон Бренгл (121 в WTA) і Фанні Столлар (95) з Угорщини.