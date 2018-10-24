Ураган "Вилла" продвигается внутрь Мексики после удара по побережью

Оценка ущерба за ночь была неполной из-за темноты и плохой связи, но чиновники заявили, что в некоторых местах отключилось электричество, и появились сообщения об утлых строениях с железными крышами, получившими повреждения.

Прежде чем ударить по материку недалеко от Исла-дель-Боске в Синалоа со скоростью ветра 195 км/ч во вторник вечером, ураган "Вилла" пронесся над колонией-поселением на расстоянии около 100 километров в Тихом океане. Власти отказались комментировать меры предосторожности, которые были приняты в тюрьме, ссылаясь на соображения безопасности, но заявили, что безопасность заключенных является приоритетом.

Национальный центр США по слежению за ураганами сообщил, что продвижение шторма во вторник ускорилось до 28 км/ч, но ожидается, что он будет быстро ослабевать. Однако в центре предупредили, что шторм по-прежнему может стать причиной сильных дождей в частях штатов Халиско, Наярит и Синалоа, с внезапными наводнениями и оползнями, возможными в горных районах.

Ураган "Вилла" вышел на берег примерно в 80 км к юго-востоку от Масатлана, курортного города с высотными отелями и около 500 тысячами жителей, в том числе многими американскими и канадскими эмигрантами.

Хотя отели, рестораны и магазины были закрыты, люди отважились выйти на прибрежный бульвар Масатлана, чтобы посмотреть на захватывающий закат, когда ураган омрачил небо на юге.

Во второй половине дня во вторник начались проливные дожди, и сотрудники экстренных служб сообщили, что они эвакуировали более 4250 человек из прибрежных городов и открыли перед опасным штормом 58 убежищ. Школы были закрыты.

Напомним, ураган "Вилла" сформировался в субботу, 20 октября, и достиг 5-й категории урагана за два дня, потом ослабев до 4-й категории.