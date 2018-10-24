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Ураган "Вілла" просувається всередину Мексики після удару по узбережжю

Ураган "Вілла" просувається всередину Мексики після удару по узбережжю

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Ураган "Вілла" почав втрачати силу у ніч на середу після того, як пройшов через міста, рибальські села і ферми на тихоокеанському узбережжі штату Сіналоа у Мексиці як шторм 3-ї категорії. Про це УНН повідомляє з посиланням на AP.

Оцінка збитків за ніч була неповною через темряву і поганий зв'язок, але чиновники заявили, що у деяких місцях припинилося електропостачання, і з'явилися повідомлення про вутлі будівлі із залізними дахами, які отримали пошкодження.

Перш ніж вдарити по материку недалеко від Ісла-дель-Боске в Сіналоа зі швидкістю вітру 195 км/год у вівторок ввечері, ураган "Вілла" пронісся над колонією-поселенням на відстані близько 100 кілометрів у Тихому океані. Влада відмовилася коментувати запобіжні заходи, які були прийняті у в'язниці, посилаючись на міркування безпеки, але заявили, що безпека ув'язнених є пріоритетом.

Національний центр США зі стеження за ураганами повідомив, що просування шторму у вівторок прискорилося до 28 км/год, але очікується, що він буде швидко слабшати. Однак у центрі попередили, що шторм як і раніше може стати причиною сильних дощів у частинах штатів Халіско, Наяріт і Сіналоа, з раптовими повенями і зсувами, можливими у гірських районах.

Ураган "Вілла" вийшов на берег приблизно за 80 км на південний схід від Мазатлана, курортного міста з висотними готелями і близько 500 тисячами жителів, у тому числі багатьма американськими і канадськими емігрантами.

Хоча готелі, ресторани і магазини були закриті, люди наважилися вийти на прибережний бульвар Мазатлана, щоб подивитися на захоплюючий захід сонця, коли ураган затьмарив небо на півдні.

У другій половині дня у вівторок почалися проливні дощі, і співробітники екстрених служб повідомили, що вони евакуювали понад 4250 людей з прибережних міст і відкрили перед небезпечним штормом 58 притулків. Школи були закриті.

Нагадаємо, ураган "Вілла" сформувався в суботу, 20 жовтня, і досяг 5-ї категорії урагану за два дні, потім послабшав до 4-ї категорії.

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