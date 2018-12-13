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УПЦ КП представит свою кандидатуру на предстоятеля единой церкви 15 декабря

Киев • УНН

 • 6671 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Украинская православная церковь Киевского патриархата представит своего кандидата на предстоятеля единой поместной Православной церкви в Украине на Объединительном соборе. Об этом сегодня рассказал журналистам пресс-секретарь УПЦ Киевского патриархата архиепископ Евстратий (Зоря) после завершения Архиерейского собора УПЦ КП, передает УНН.

УПЦ КП представит свою кандидатуру на предстоятеля единой церкви 15 декабря

"Было обсуждение. И когда будет происходить Собор, будет представлена позиция церкви, будет представлена позиция наших архиереев к этому Собору. Так как мы и до этого неоднократно говорили, что процедура выборов происходит во время Собора. И поэтому будет на Соборе объявлено ту кандидатуру, которая является от нашей церкви, предложена для того, чтобы быть избранным предстоятелем церкви. А как решит Собор, это произойдет в соответствии тайным голосованием, так как предусмотрено по процедуре, которую благословляет Вселенский патриарх", - рассказал Евстратий Зоря.

Он добавил, что кандидат от УПЦ КП будет объявлен на Соборе, и это предложение будет в духе предыдущей беседы с представителями Вселенского патриарха.

Напомним, сегодня на Архиерейском соборе Украинской православной церкви Киевского патриархата было принято решение об участии в Объединительном соборе, который состоится 15 декабря, что от УПЦ КП будут принимать участие епископы, представители от клира, миряне и монахи.

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