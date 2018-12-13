УПЦ КП представить свою кандидатуру на предстоятеля єдиної церкви 15 грудня
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Українська православна церква Київського патріархату представить свого кандидата на предстоятеля єдиної помісної Православної церкви в Україні на Об’єднавчому соборі. Про це сьогодні розповів журналістам речник УПЦ Київського патріархату архієпископ Євстратій (Зоря) після завершення Архієрейського собору УПЦ КП, передає УНН.
“Було обговорення. І коли відбуватиметься Собор, буде представлено позицію церкви, буде представлено позицію наших архієреїв до цього Собору. Так як ми і до цього неодноразово говорили, що процедура виборів відбувається під час Собору. І тому буде на Соборі оголошено ту кандидатуру, яка є від нашої церкви, запропонована для того, щоб бути обраною предстоятелем церкви. А як вирішить Собор, це відбудеться відповідно таємним голосуванням, так як передбачено за процедурою, яку благословляє Вселенський патріарх”, — розповів Євстратій Зоря.
Він додав, що кандидата від УПЦ КП буде оголошена на Соборі, і ця пропозиція буде в дусі попередньої розмови з представниками Вселенського патріарха.
Нагадаємо, сьогодні на Архієрейському соборі Української православної церкви Київського патріархату було ухвалено рішення про участь в Об’єднавчому соборі, який відбудеться 15 грудня, що від УПЦ КП братимуть участь єпископи, представники від кліру, миряни та ченці.