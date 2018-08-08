Университет "Украина" заявил о рейдерском захвате

“Прямо сейчас в университет привезенные молодые люди спортивного телосложения, которых еще называют титушки, осуществили рейдерский захват корпуса университета”, — говорится в сообщении.

“Похоже на рейдерский захват университета “Украина”, — написал Андрей Лысенко. Он рассказал, что знакомый, который работает в приемной комиссии университета позвонил ему и сообщил, что в здание вошли люди в форме и закрыли двери университета. “Все работники выйти оттуда не успели, остались заложники”, — добавил Лысенко.

Он подчеркнул, что на место вызвали сотрудников полиции. Пресс-секретарь Генпрокуратуры Украины не уточнил, сколько людей ворвались в вуз, и которая именно на них была форма.

Напомним, Киевская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении нотариуса Киевского городского нотариального округа, который способствовал рейдерскому захвату торгового центра стоимостью почти 135 млн грн.