Університет "Україна" заявив про рейдерське захоплення
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”, який розташований у Києві, заявляє про рейдерське захоплення. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook-сторінку навчального закладу.
“Прямо зараз в університет привезені молодики спортивної статури, яких ще називають тітушки, здійснили рейдерське захоплення корпусу університету”, — йдеться у повідомленні.
“Схоже на рейдерське захоплення університету ”Україна“, - написав Андрій Лисенко. Він розповів, що знайомий, який працює в приймальній комісії університету подзвонив йому і повідомив, що в будівлі увійшли люди у формі і закрили двері університету. “Всі працівники вийти звідти не встигли, залишилися заручники”, — додав Лисенко.
Він підкреслив, що на місце викликали співробітників поліції. Прес-секретар Генпрокуратури України не уточнив, скільки людей увірвалися до вузу, і яка саме на них була форма.
Нагадаємо, Київська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно нотаріуса Київського міського нотаріального округу, який сприяв рейдерському захопленню торгового центру вартістю майже 135 млн грн.