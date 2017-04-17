United Airlines сняла с рейса молодую пару

По данным телеканала, Майкл Холл и его невеста Амбер Максвелл собирались лететь на Коста-Рику, где они собирались отпраздновать свадьбу. Молодые люди перед вылетом пересели на другие свободные места в салоне самолета, которые, как оказалось, стоили дороже из-за повышенной комфортности. В результате инцидента молодых людей сняли с рейса.

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"Мы не думали, что это имеет большое значение, мы не пытались перепрыгнуть в первый класс. Мы просто пересели в несколько рядов вперед в эконом-классе ", - цитирует телеканал слова М.Хола.

Как отмечает телеканал, в авиакомпании при этом отметили, что данные пассажиры "неоднократно пытались пересесть на более дорогие места, за которые они не платили".

United Airlines подчеркнула, что пара отправится другим рейсом на следующий день.

Ранее портал TMZ опубликовал список изменений в политике авиакомпании. По данным портала, United Airlines обязывает членов экипажа проверять количество проданных билетов и пустых мест на рейсе не позднее, чем за час до вылета. Авиаперевозчик также запрещает членам экипажа снимать пассажира с рейса в салоне самолета при овербукинг (ситуация, когда на рейс продано больше билетов, чем есть мест в самолете), это следует делать заранее.