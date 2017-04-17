United Airlines зняла з рейсу молоду пару

За даними телеканалу, Майкл Хол і його наречена Амбер Максвел збиралися летіти на Коста-Ріку, де вони збиралися відсвяткувати своє весілля. Молоді люди перед вильотом пересіли на інші вільні місця в салоні літака, які, як виявилося, коштували дорожче через підвищеної комфортності. В результаті інциденту молодих людей зняли з рейсу.

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“Ми не думали, що це має велике значення, ми не намагалися перестрибнути в перший клас. Ми просто пересіли на кілька рядів вперед в економ-класі,” — цитує телеканал слова М.Хола.

Як зазначає телеканал, в авіакомпанії при цьому зазначили, що дані пасажири “неодноразово намагалися пересісти на більш дорогі місця, за які вони не платили”.

United Airlines підкреслила, що пара відправиться іншим рейсом на наступний день.

Раніше портал TMZ опублікував список змін в політиці авіакомпанії. За даними порталу, United Airlines зобов’язує членів екіпажу перевіряти кількість проданих квитків і порожніх місць на рейсі не пізніше, ніж за годину до вильоту. Авіаперевізник також забороняє членам екіпажу знімати пасажира з рейсу в салоні літака в разі овербукінга (ситуація, коли на рейс продано більше квитків, ніж є місць в літаку), це слід робити заздалегідь.