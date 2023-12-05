Умеров встретился с Главнокомандующим Вооруженных Сил Швеции: говорили о реформах и прозрачных закупках
Киев • УНН
Министр обороны Украины Рустем Умеров встретился со шведским генералом Микаэлем Бюденом, чтобы обсудить реформы министерства и поблагодарить Швецию за поддержку.
Министр обороны Украины Рустем Умеров провел встречу с Главнокомандующим Вооруженных Сил Швеции генералом Микаэлем Бюденом, передает УНН со ссылкой на Минобороны.
Проинформировал генерала о реформах в министерстве. Прозрачные летальные и нелетальные закупки, бескомпромиссная борьба с коррупцией и локализация оборонного производства в Украине являются нашими приоритетами
Во время встречи, которая состоялась на прошлой неделе, Министр обороны Украины поблагодарил Микаэля Бюдена и его страну за постоянную политическую, дипломатическую и военную поддержку.
Выразил готовность поделиться опытом Украинского войска с нашими шведскими союзниками. Передал приглашение министру обороны Швеции Полу Йонсону снова посетить Украину с визитом
Умеров встретился с Главнокомандующим Вооруженных Сил Швеции: говорили о реформах и прозрачных закупках
Министр обороны Украины Рустем Умеров встретился со шведским генералом Микаэлем Бюденом, чтобы обсудить реформы министерства и поблагодарить Швецию за поддержку.
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