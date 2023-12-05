Умеров встретился с Главнокомандующим Вооруженных Сил Швеции: говорили о реформах и прозрачных закупках

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел встречу с Главнокомандующим Вооруженных Сил Швеции генералом Микаэлем Бюденом, передает УНН со ссылкой на Минобороны.

Проинформировал генерала о реформах в министерстве. Прозрачные летальные и нелетальные закупки, бескомпромиссная борьба с коррупцией и локализация оборонного производства в Украине являются нашими приоритетами - отметил Рустем Умеров.

Во время встречи, которая состоялась на прошлой неделе, Министр обороны Украины поблагодарил Микаэля Бюдена и его страну за постоянную политическую, дипломатическую и военную поддержку.