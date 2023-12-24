Умеров рассказал о перспективах демобилизации военных: появится возможность "передохнуть"
Киев • УНН
Министр обороны Украины Умеров заявил, что, хотя полная демобилизация состоится только после войны, разрабатывается система частичной отставки для военнослужащих с выслугой лет.
российский агрессор продолжает
свои действия против Украины, поэтому термин демобилизация найдет свое использование только после завершения войны. Но
в Министерстве Обороны Украины нашли решение, которое позволит
военнослужащим частично освободиться.
Об этом, в интервью "Суспільному", рассказал министр обороны Рустем Умеров, передает УНН.
Слово демобилизация мы можем использовать только после того, как закончится война. Так как враг продолжает боевые действия, мы нашли решения, которые дадут возможность человеку частично освободиться. (...) Мы работаем над этим - и юридически, и законодательно, и технически - мы понимаем и хотим получить ответ для тех, которые уже два года находится в полях. Мы предоставим это право.
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Умеров также опроверг предположение, что от количества новых мобилизованных будет зависеть демобилизация для некоторых военных.
Мы часть общества, и в этом плане мы работаем над теми, кто уже воюет, и мы нашли решения, которые будут поданы в Верховную Раду. Это будет огромный кластер решений, которые накапливались последние два года
Он также добавил, что сегодняшняя цель - "парадигмально изменить вопрос мобилизации на как честь"
Напомним,
Министр обороны Украины Рустем Умеров во время встречи с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским Сикорским отметил, что ожидает плодотворное сотрудничество с новым министром национальной обороны Польши Владиславом Косиняком-Камышем.
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Умеров рассказал о перспективах демобилизации военных: появится возможность "передохнуть"
Министр обороны Украины Умеров заявил, что, хотя полная демобилизация состоится только после войны, разрабатывается система частичной отставки для военнослужащих с выслугой лет.
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