Умеров обсудил оборонные потребности Украины с главой Пентагона

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел переговоры со своим американским коллегой Ллойдом Остином. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление украинского чиновника в Facebook.

Детали

В частности, Умеров поблагодарил США за поддержку Украины и рассказал о том, что украинская делегация несколько часов работала с американскими партнерами.

За два дня - несколько часов переговоров с американскими партнерами, много работали с министром обороны США Ллойдом Остином в двустороннем формате. Подробно обсудили планирование оборонных потребностей Украины. Спасибо за поддержку, работаем на победу - заявил Умеров.

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Дополнение

Во вторник, 19 марта, министр обороны Рустем Умеров по итогам 20-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") заявил, что Украина в течение ближайших двух недель получит от партнеров помощь, которая "устроит наши войска".

Напомним,

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Браун заявил, что Россия планирует выждать, когда союзники устанут и не будут оказывать Украине нужную помощь.