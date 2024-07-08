Умеров: "Нуждаемся в быстрых решениях союзников о предоставлении дополнительного вооружения для защиты неба и гражданского населения"

Министр обороны Рустем Умеров отреагировал на российский ракетный удар по Национальной детской специализированной больнице "Охматдет". Как передает УНН, он отметил, что Украина нуждается в быстрых решениях союзников для предоставления дополнительного вооружения для защиты неба и гражданского населения, а также больше систем ПВО.

Ракетная атака была осуществлена в час пик, когда украинцы шли на работу. На этот раз целями четырех десятков "калибров" и "кинжалов", запущенных из волгоградской области, стала не только гражданская и жилая инфраструктура. Враг попал "высокоточным" оружием в помещение Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" - написал Умеров.

Он отметил, что преступление России, в результате которого известно о десятках погибших и пострадавших, среди которых - дети, документируется и будет передано для справедливого расследования в международные инстанции как преступление против мирного населения.

Наших оборонительных возможностей все еще недостаточно. Мы нуждаемся в быстрых решениях союзников о предоставлении дополнительного вооружения для защиты неба и гражданского населения. Нам нужно больше систем ПВО. Продолжаем работать над тем, чтобы обещанные партнерами установки прибыли в Украину как можно скорее. Ищем возможности привлечь дополнительные системы - добавил Умеров.

Напомним

В результате комбинированного ракетного обстрела российскими войсками Украины на 12:50 было известно уже о 21 погибшем и 68 пострадавших. В частности, в столице оккупанты попали по детской больнице "Охматдет", где погибли два человека.

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