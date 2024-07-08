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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Умеров: "Нуждаемся в быстрых решениях союзников о предоставлении дополнительного вооружения для защиты неба и гражданского населения"

Умеров: "Нуждаемся в быстрых решениях союзников о предоставлении дополнительного вооружения для защиты неба и гражданского населения"

Киев  •  УНН

8 июля 2024, 10:57  •  40355 просмотра

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Министр обороны призвал союзников к быстрым решениям, которые помогут защитить гражданское население в Украине от вражеских ракетных атак.

Министр обороны Рустем Умеров отреагировал на российский ракетный удар по Национальной детской специализированной больнице "Охматдет". Как передает УНН, он отметил, что Украина нуждается в быстрых решениях союзников для предоставления дополнительного вооружения для защиты неба и гражданского населения, а также больше систем ПВО.

Ракетная атака была осуществлена в час пик, когда украинцы шли на работу. На этот раз целями четырех десятков "калибров" и "кинжалов", запущенных из волгоградской области, стала не только гражданская и жилая инфраструктура. Враг попал "высокоточным" оружием в помещение Национальной детской специализированной больницы "Охматдет"

- написал Умеров.

Он отметил, что преступление России, в результате которого известно о десятках погибших и пострадавших, среди которых - дети, документируется и будет передано для справедливого расследования в международные инстанции как преступление против мирного населения.

Наших оборонительных возможностей все еще недостаточно. Мы нуждаемся в быстрых решениях союзников о предоставлении дополнительного вооружения для защиты неба и гражданского населения. Нам нужно больше систем ПВО. Продолжаем работать над тем, чтобы обещанные партнерами установки прибыли в Украину как можно скорее. Ищем возможности привлечь дополнительные системы

- добавил Умеров.

Напомним

В результате комбинированного ракетного обстрела российскими войсками Украины на 12:50 было известно уже о 21 погибшем и 68 пострадавших. В частности, в столице оккупанты попали по детской больнице "Охматдет", где погибли два человека.

рф нанесла еще один удар по Киеву: поврежден медцентр, есть погибшие и раненые8 июля 2024, 10:49 • 21232 просмотра

Павел Башинский

Павел Башинский

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