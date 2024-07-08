рф нанесла еще один удар по Киеву: поврежден медцентр, есть погибшие и раненые

В результате последнего ракетного удара рф по Киеву - в Днепровском районе повреждено многоэтажное здание медцентра. Есть погибшие и пострадавшие. Об этом пишет УНН со ссылкой на КГВА.

Детали

В результате ракетного удара в Днепровском районе повреждено многоэтажное здание медцентра. Предварительно, 4 погибших, еще 3 травмированных. Частичное разрушение здания. Продолжается разбор завалов и поиск людей - резюмировал глава КМА Сергей Попко.

В ведомстве добавляют, что сейчас продолжается разбор завалов и поиск людей

Напомним

Городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что двое мужчин, которые получили ранения во время вражеского обстрела в Киеве сегодня, умерли в больнице.

Ракетная атака рф на Украину унесла жизни уже более 20 человек, более 60 пострадавших - полиция