В результате комбинированного ракетного обстрела российскими войсками Украины на 12:50 было известно уже о 21 погибшем и 68 пострадавших, в частности, в столице оккупанты попали по детской больнице "Охматдет", где погибли два человека, сообщили в Нацполиции, пишет УНН.

Сегодня около 9:40 российские военные нанесли очередные удары по территории нескольких регионов страны. Одной из целей оккупантов стала детская больница "Охматдет". По состоянию на 12:50 известно о 21 погибших и 68 пострадавших по Украине - сообщили в Нацполиции в Telegram.

Захватчики, по данным полиции, нанесли удар по Киеву и области, Днепру, Кривому Рогу, Донецкой области.

"В столице оккупанты попали по детской больнице "Охматдет", где погибли два человека. Полицейские, спасатели, нацгвардейцы, медики и прохожие разбирают завалы", - указали в полиции.

Частично, как сообщается, разрушено многоэтажное здание в Соломенском районе. "В результате атаки погибли семь человек", - указали в полиции.

"Обломками также повреждены авто и фасад дома в Голосеевском и Шевченковском районах. Есть разрушения от обломков в Днепровском, Дарницком, Деснянском, Шевченковском районах", - отметили в полиции.

Как сообщается, "в Киевской области один человек получил ранения".

"В Кривом Роге из-за российской атаки погибли 10 человек, еще 30 получили ранения. На Днепропетровщине поврежден многоквартирный дом, два человека травмированы. Еще 20 частных домов повреждены", - сообщили в полиции.

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