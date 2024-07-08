Киев • УНН
Российские войска нанесли ракетный удар по Украине, в результате которого на 12:50 21 человек погиб и 68 получили ранения, в том числе по детской больнице "Охматдет" в Киеве, где погибло два человека.
В результате комбинированного ракетного обстрела российскими войсками Украины на 12:50 было известно уже о 21 погибшем и 68 пострадавших, в частности, в столице оккупанты попали по детской больнице "Охматдет", где погибли два человека, сообщили в Нацполиции, пишет УНН.
Сегодня около 9:40 российские военные нанесли очередные удары по территории нескольких регионов страны. Одной из целей оккупантов стала детская больница "Охматдет". По состоянию на 12:50 известно о 21 погибших и 68 пострадавших по Украине
Захватчики, по данным полиции, нанесли удар по Киеву и области, Днепру, Кривому Рогу, Донецкой области.
"В столице оккупанты попали по детской больнице "Охматдет", где погибли два человека. Полицейские, спасатели, нацгвардейцы, медики и прохожие разбирают завалы", - указали в полиции.
Частично, как сообщается, разрушено многоэтажное здание в Соломенском районе. "В результате атаки погибли семь человек", - указали в полиции.
"Обломками также повреждены авто и фасад дома в Голосеевском и Шевченковском районах. Есть разрушения от обломков в Днепровском, Дарницком, Деснянском, Шевченковском районах", - отметили в полиции.
Как сообщается, "в Киевской области один человек получил ранения".
"В Кривом Роге из-за российской атаки погибли 10 человек, еще 30 получили ранения. На Днепропетровщине поврежден многоквартирный дом, два человека травмированы. Еще 20 частных домов повреждены", - сообщили в полиции.
Утренняя ракетная атака рф на Украину унесла жизни около 20 человек, ранила полсотни - МВД8 июля 2024, 09:28 • 63498 просмотров