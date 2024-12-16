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Умер индийский барабанщик Закир Хусейн, легенда индийского барабана "табла"

Умер индийский барабанщик Закир Хусейн, легенда индийского барабана "табла"

Киев  •  УНН

 • 4424 просмотра

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Всемирно известный исполнитель на табла Закир Хусейн умер в возрасте 73 лет в Сан-Франциско. Выдающийся музыкант, который сотрудничал с The Beatles и другими звездами, ушел из жизни из-за проблем с легкими во время лечения болезни сердца.

Один из величайших классических музыкантов Индии, который бросил вызов жанрам и познакомил мировую аудиторию с таблом, умер в клинике Сан-Франциско в возрасте 73 лет.

Передает УНН со ссылкой на CNN.

В воскресенье в США, в возрасте 73 лет, от проблем с легкими, когда он лечил болезнь сердца, умер Закир Хусейн, один из ведущих классических музыкантов Индии.

Справка

Хуссейн был самым известным представителем табла, пары ручных барабанов, которые являются основным ударным инструментом в индийской классической музыке.

Сын легендарного исполнителя табла Устада Аллы Ракхи, Хусейн родился в 1951 году в Мумбаи, и отец научил его игре на инструменте в возрасте 7 лет. Будучи вундеркиндом, он начал выступать вместе с легендами индийской классической музыки в подростковом возрасте.

Индийский барабанщик также работал с вокалистом «Битлз» Джорджем Гаррисоном, известными джазовыми исполнителями и виолончелистом Йо-Йо Ма. Залогом успеха Хуссейна было его мастерство игры на индийских барабанах, таких как табла. 

Напомним,

Крис Кристофферсон, известный кантри-музыкант и актер, умер в возрасте 88 лет на Гавайях. Он был автором хитов для Элвиса Пресли и Джонни Кэша, а также обладателем премии «Золотой глобус» за актерскую работу.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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