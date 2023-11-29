Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере
Киев • УНН
ИИ в банковском деле улучшает обслуживание клиентов с помощью интеллектуальных чат-ботов и совершенствует обнаружение мошенничества, причем технологии в этих сферах постоянно развиваются.
Искусственный интеллект быстро охватывает различные сферы жизни. Банковский сектор, стал одним из первых, кто оценил преимущества и возможности, которые открывает применение ИИ. И продолжает расширять направления его использования. УНН поговорил с соучредителем первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Еленой Соседкой о том, какую пользу банки и их клиенты могут получить от использования искусственного интеллекта (ИИ).
Одним из первых методов использования ИИ, конечно же, стали чат-боты. Поддержка банков благодаря им стала доступной для клиентов круглосуточно. Сейчас можем констатировать, что искусственный интеллект учится, а чат-боты, основанные на ИИ, демонстрируют более персонифицированный подход к клиенту, упрощают его коммуникацию с банком. Важным аспектом стало применение новейших технологий для выявления подозрительных транзакций, предотвращения мошенничества и отмывания средств. И инструменты работы в этом сегменте постоянно совершенствуются. Также он способен помочь банкам и финансовым компаниям в защите от кибератак
В целом, по ее мнению, искусственный интеллект и похожие технологии, такие как Chat GPT, могут революционизировать банковскую сферу следующим образом:
1. Улучшение обслуживания клиентов: ИИ позволяет создавать интеллектуальных чат-ботов и виртуальных ассистентов, которые могут обрабатывать запросы клиентов 24/7, обеспечивая быстрый и точный ответ. Это не только повышает удовлетворенность клиентов, но и снижает нагрузку на персонал.
2. Анализ больших данных: ИИ может анализировать огромные объемы данных для выявления трендов, оценки рисков и определения новых возможностей для бизнеса. Например, в кредитовании ИИ может прогнозировать кредитоспособность клиентов с более высокой точностью.
3. Фрод-мониторинг: Искусственный интеллект значительно повышает эффективность систем обнаружения и предотвращения мошенничества, анализируя шаблоны транзакций и выявляя подозрительное поведение.
4. Автоматизация процессов: ИИ может автоматизировать рутинные задачи, такие как ввод данных, генерация отчетов, обработка платежей, освобождая персонал для более сложных и стратегических задач.
5. Риски для работников: Хотя ИИ может уменьшить потребность в некоторых традиционных ролях, он также создает новые возможности, особенно в области анализа данных, разработки программного обеспечения и управления инновациями. Адаптация к этим изменениям потребует от работников приобретения новых навыков и постоянного обучения.
"В целом, АИ обещает повысить эффективность, прозрачность и безопасность банковских операций, одновременно повышая удовлетворенность клиентов. Однако успех его интеграции зависит от способности банковской сферы адаптироваться к новым технологиям и обучать свой персонал в соответствии с новыми требованиями", - резюмировала Елена Соседка.
Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере
ИИ в банковском деле улучшает обслуживание клиентов с помощью интеллектуальных чат-ботов и совершенствует обнаружение мошенничества, причем технологии в этих сферах постоянно развиваются.
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