Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере

Искусственный интеллект быстро охватывает различные сферы жизни. Банковский сектор, стал одним из первых, кто оценил преимущества и возможности, которые открывает применение ИИ. И продолжает расширять направления его использования. УНН поговорил с соучредителем первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Еленой Соседкой о том, какую пользу банки и их клиенты могут получить от использования искусственного интеллекта (ИИ).

Одним из первых методов использования ИИ, конечно же, стали чат-боты. Поддержка банков благодаря им стала доступной для клиентов круглосуточно. Сейчас можем констатировать, что искусственный интеллект учится, а чат-боты, основанные на ИИ, демонстрируют более персонифицированный подход к клиенту, упрощают его коммуникацию с банком. Важным аспектом стало применение новейших технологий для выявления подозрительных транзакций, предотвращения мошенничества и отмывания средств. И инструменты работы в этом сегменте постоянно совершенствуются. Также он способен помочь банкам и финансовым компаниям в защите от кибератак - говорит Елена Соседка.

В целом, по ее мнению, искусственный интеллект и похожие технологии, такие как Chat GPT, могут революционизировать банковскую сферу следующим образом:

1. Улучшение обслуживания клиентов: ИИ позволяет создавать интеллектуальных чат-ботов и виртуальных ассистентов, которые могут обрабатывать запросы клиентов 24/7, обеспечивая быстрый и точный ответ. Это не только повышает удовлетворенность клиентов, но и снижает нагрузку на персонал.

2. Анализ больших данных: ИИ может анализировать огромные объемы данных для выявления трендов, оценки рисков и определения новых возможностей для бизнеса. Например, в кредитовании ИИ может прогнозировать кредитоспособность клиентов с более высокой точностью.

3. Фрод-мониторинг: Искусственный интеллект значительно повышает эффективность систем обнаружения и предотвращения мошенничества, анализируя шаблоны транзакций и выявляя подозрительное поведение.

4. Автоматизация процессов: ИИ может автоматизировать рутинные задачи, такие как ввод данных, генерация отчетов, обработка платежей, освобождая персонал для более сложных и стратегических задач.

5. Риски для работников: Хотя ИИ может уменьшить потребность в некоторых традиционных ролях, он также создает новые возможности, особенно в области анализа данных, разработки программного обеспечения и управления инновациями. Адаптация к этим изменениям потребует от работников приобретения новых навыков и постоянного обучения.

"В целом, АИ обещает повысить эффективность, прозрачность и безопасность банковских операций, одновременно повышая удовлетворенность клиентов. Однако успех его интеграции зависит от способности банковской сферы адаптироваться к новым технологиям и обучать свой персонал в соответствии с новыми требованиями", - резюмировала Елена Соседка.