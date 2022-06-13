Укрзализныця откладывает курсирование пригородных поездов Киев — Васильков-2
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. В АО "Укрзализныця" сообщили, что откладывают курсирование пригородных поездов Киев — Васильков-2. Об этом информирует УНН.
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"Укрзализныця откладывает возобновление курсирования пригородных поездов по направлению Киев — Васильков-2", - говорится в сообщении.
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Запуск анонсированных ранее поездов состоится 17 июня.
Напомним
Из-за обстрелов в определенных регионах и повреждения железнодорожных путей в Укрзализныце сообщают о возможной задержке определенных поездов.