Укрзалізниця відкладає курсування приміських поїздів Київ — Васильків-2
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. В АТ "Укрзалізниця" повідомили, що відкладають курсування приміських поїздів Київ — Васильків-2. Про це інформує УНН.
Цитата
"Укрзалізниця відкладає відновлення курсування приміських поїздів за напрямком Київ — Васильків-2", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Запуск анонсованих раніше поїздів відбудеться 17 червня.
Нагадаємо
Через обстріли в певних регіонах та пошкодження залізничних шляхів в Укрзалізниці повідомляють про можливу затримку певних потягів.