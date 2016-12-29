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"Укрзализныця" назначила рекордное количество поездов на зимние праздники

"Укрзализныця" назначила рекордное количество поездов на зимние праздники

Киев • УНН

 • 9930 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. На период новогодних и рождественских праздников Укрзализныця назначила уже 41 дополнительный поезд в различных направлениях на 233 рейса - это почти 310 тыс. мест. Об этом сообщили УНН в пресс-службе "Укрзализныци".

Новые поезда будут следовать из Одессы во Львов, Черновцы, из Киева в Ужгород, Черновцы и Львов. В частности, уже в продаже билеты на поезд № 295 Киев - Ужгород на 30 декабря и 31 декабря из Ужгорода в Хмельницкий. Также открыта продажа билетов на дополнительный скоростной поезд Интерсити + № 745/746 Дарница - Львов - Дарница на 31 декабря.

В общем пока на период с 22 декабря по 10 января назначены дополнительные поезда:

1. №191/192 Киев - Львов отправлением из Киева 29, 30, 31 декабря, 2, 6, 8, 9, 10 января, обратно 29, 30 декабря и 1, 2, 7, 8, 9, 10 января.
2. №243/244 Киев - Львов, из Киева и из Львова 29, 30, 31 декабря, 8, 9 января.
3. №252 Львов - Киев, на 29, 30 декабря.
4. №197/198 Киев - Ковель, отправление из Киева 30, 31 декабря, 6, 8, 9 января, из Ковеля 30 декабря, 1, 7, 8, 9 января.
5. №207 Киев - Ужгород отправлением из Киева 23-30 декабря, 1-10 января, обратно 24-31 декабря, 2-11 января.
6. №239 Киев - Ужгород, из Киева 28, 30 декабря, 1, 3, 5, 7, 9 января, обратно из Ужгорода 29, 31 декабря, 2, 4, 6, 8, 10 января.
7. №295 Киев - Ужгород, Ужгород - Хмельницкий, отправится в рейс 31 декабря.
8. №249/250 Киев - Ивано-Франковск, Черновцы, из Киева 28, 30 декабря, 12, 3, 4, 5,7, 8, 9 января, обратно 29, 31 декабря, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 января.
9. №219/220 Киев - Черновцы, из Киева и Черновцов 29 декабря.
10. №245 Ужгород - Киев, из Ужгорода 30 декабря.
11. №217/218 Киев - Ворохта, из Киева отправление 22-30 декабря, 1-9 января, обратно из Ворохты 23-29 декабря, 2-10 января.
12. №151/152 Киев - Хмельницкий отправлением из Киева и Хмельницкого 31 декабря.
13. №202 Хмельницкий - Киев отправится в рейс 2 января.
14. №274 Каменец-Подольский - Киев на 31 декабря.
15. №182/504 Киев - Новоалексеевка, из Киева 30, 31 декабря, с Новоалексеевка к Днепру 31 декабря.
16. №796/795 Киев - Сумы, отправление из Киева и Сум 30, 31 декабря, 8,9 января.
17. №162/298 Николаев - Киев, из Николаева 27, 29 декабря, 3, 9 января, из Киева 28, 30 декабря, 4, 10 января.
4. №206/205 Николаев - Киев, отправление из Киева 24, 25, 29, 30 декабря, 9 января, обратно 24, 25, 29, 30, 31 декабря, 9 января.
5. №223/224 Киев - Одесса, отправление из Киева 30, 31 декабря, 9 января, из Одессы - 30 декабря, 9 января.
6. №175/176 Киев - Кривой Рог, отправление из Киева и Кривого Рога 29, 30, 31 декабря, 9 января.
7. №180/179 Киев - Днепр, отправление из Киева 29, 30, 31 декабря, 2, 8, 9 января, обратно из Днепра 29, 30 декабря, 1, 2, 8, 9 января.
8. №184 Киев - Мариуполь, отправление из Киева 22, 24, 26, 28, 30 декабря, 2, 4, 8, 10 января, из Мариуполя 23, 25, 27, 29, 31 декабря, 3, 5, 7, 9, 11 января.
9. №228 Одесса - Львов, из Одессы 23-30 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 января, из Львова 24-31 декабря, 2-6, 8, 9 января.
10. №242/241 Одесса - Ужгород, из Одессы 24, 26, 28, 29, 30 декабря, 3, 5, 7, 9 января, обратно из Ужгорода 25, 27, 29, 31 декабря, 4, 6, 8, 10 января.
11. №258 / 248 Одесса-Львов отправлением из Одессы 2, 4, 6, 8 января. Из Львова 3, 5, 7, 9 января.
12. №266 Черновцы-Одесса, 31 декабря из Черновцов.
13. №270/269 Одесса - Харьков отправлением из Одессы 22, 24, 26, 28, 30 декабря, 2, 5, 7, 9 января, обратно из Харькова 23, 25, 27, 29, 31 декабря и 3, 6 , 8, 10 января.
14. №231 Днепр - Ивано-Франковск, с Днепра 23-30 декабря, 1-11 января, обратно 24-31 декабря, 2-11 января.
15. №212 Запорожье - Днепр - Львов, из Запорожья 23, 25, 27, 29 декабря, 2, 4, 6, 8, 10 января, обратно из Львова 24, 26, 28, 30 декабря, 3, 5, 7, 9, 11 января.
16. №275/276 Днепр - Львов, с Днепра 29 декабря, 1, 3, 4, 5, 7, 9 января, обратно из Львова 2, 4, 6, 8, 10 января.
17. №278 Кривой Рог - Днепр - Львов, из Кривого Рога 28 декабря, 2 января, обратно 3 января
18. №279/280 Днепр - Львов, 31 декабря в обоих направлениях.
19. №235 Харьков - Ужгород, из Харькова 23, 26, 29 декабря, 1, 4, 7, 10 января, обратно 24, 27, 30 декабря, 2, 5, 8, 11 января.
20. №63/64 Харьков - Львов, из Харькова 26, 27, 28, 29, 30 декабря, 1 - 11 января, обратно 27-31 декабря, 2 - 11 января.
21. №151/152 Львов - Ивано-Франковск, в обоих направлениях 30, 31 декабря, 9 января;
22. №173 Львов - Ужгород, в обоих направлениях 29, 30 декабря.
23. №248/258 Львов - Одесса, из Львова 29 декабря, обратно 30 декабря.
24. №728/727 Киев - Харьков, в обоих направлениях 23, 25, 29, 30 декабря, 2, 6, 9 января.
25. №745/746 Дарница-Львов, в обоих направлениях 31 декабря.
26. №751/752 Киев - Львов, в обоих направлениях 29, 30 декабря.
27. №258/248 Одесса - Львов, из Одессы 2, 4, 6, 8 января и обратно из Львова 3, 5, 7, 9 января.

Также на зимние праздники Укрзализныця увеличила периодичность курсирования 8 круглогодичных поездов, которые совершат дополнительные рейсы в пиковые дни:

1. №668 Ковель - Черновцы, из Ковеля отправление 29 декабря, обратно 30 декабря.
2. №063/064 Днепр - Кривой Рог - Одесса, с Днепра 24, 26, 28, 30 декабря, 2, 4, 6, 8, 10 января, обратно 25, 27, 29,31 декабря, обратно 3, 5, 7, 9 января.
3. №134 Николаев - Ивано-Франковск, из Николаева 26, 27, 29, 30, 31 декабря, 2, 3, 5, 6, 8 января, обратно 27, 28, 30, 31 декабря, 1, 3, 4, 6, 7, 9 января.
4. №136 Одесса - Черновцы, из Одессы 24, 26, 28, 30, 31 декабря, 2, 4, 6, 8, 10 января, обратно из Черновцов 25, 27, 29, 31 декабря, 1, 3, 5, 7, 9 января.
5. №148 Одесса - Киев, из Одессы 24, 26, 28, 30 декабря, 2, 4, 7,9 января, из Киева 25, 27, 29, 31 декабря, 3, 5, 8, 10 января.
6. №95 Черкассы - Львов, из Черкасс отправления 30 декабря, обратно 31 декабря.
7. №92 Константиновка - Одесса, из Константиновки 24, 26, 28, 30 декабря, 1, 3, 5, 7, 9 января. Обратно из Одессы 25, 27, 29, 31 декабря, 2, 4, 6, 8, 10 января.
8. №736 Киев - Запорожье, в обоих направлениях 24, 27, 31 декабря, 3, 10 января.

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