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“Укрзалізниця” призначила рекордну кількість поїздів на зимові свята

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. На період новорічних та різдвяних свят Укрзалізниця призначила уже 41 додатковий поїзд у різних напрямках на 233 рейсів — це майже 310 тисяч місць. Про це УНН повідомили у прес-службі “Укрзалізниця”.

Новопризначені поїзди прямуватимуть з Одеси до Львова, Чернівців, з Києва до Ужгорода, Чернівців та Львова. Зокрема, вже у продажу квитки на поїзд № 295 Київ — Ужгород на 30 грудня та на 31 грудня з Ужгорода до Хмельницького. Також відкрито продаж квитків на додатковий швидкісний поїзд Інтерсіті+ № 745/746 Дарниця — Львів — Дарниця на 31 грудня.

Загалом наразі на період з 22 грудня по 10 січня призначені додаткові поїзди:

1. №191/192 Київ — Львів, відправлення з Києва 29, 30, 31 грудня, 2, 6, 8, 9, 10 січня, зворотно 29, 30 грудня та 1, 2, 7, 8, 9, 10 січня.
2. №243/244 Київ — Львів, з Києва та зі Львова 29, 30, 31 грудня, 8, 9 січня.
3. №252 Львів — Київ, на 29, 30 грудня.
4. №197/198 Київ — Ковель, відправлення з Києва 30, 31 грудня, 6, 8, 9 січня, з Ковеля 30 грудня, 1, 7, 8, 9 січня.
5. №207 Київ — Ужгород, відправлення з Києва 23-30 грудня, 1-10 січня, зворотно 24-31 грудня, 2-11 січня.
6. №239 Київ — Ужгород, з Києва 28, 30 грудня, 1, 3, 5, 7, 9 січня, зворотно з Ужгорода 29, 31 грудня, 2, 4, 6, 8, 10 січня.
7. №295 Київ — Ужгород, Ужгород — Хмельницький, вирушить у рейс 31 грудня.
8. №249/250 Київ — Івано-Франківськ, Чернівці, з Києва 28, 30 грудня, 12, 3, 4, 5,7, 8, 9 січня, зворотно 29, 31 грудня, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 січня.
9. №219/220 Київ — Чернівці, з Києва та Чернівців 29 грудня.
10. №245 Ужгород — Київ, з Ужгорода 30 грудня.
11. №217/218 Київ — Ворохта, з Києва відправлення 22-30 грудня, 1-9 січня, зворотно з Ворохти 23-29 грудня, 2-10 січня.
12. №151/152 Київ — Хмельницький, відправлення з Києва і Хмельницького 31 грудня.
13. №202 Хмельницький — Київ відправиться в рейс 2 січня.
14. №274 Кам’янець-Подільський — Київ на 31 грудня.
15. №182/504 Київ — Новоолексіївка, з Києва 30, 31 грудня, з Новоолексіївки до Дніпра 31 грудня.
16. №796/795 Київ — Суми, відправлення із Києва та Сум 30, 31 грудня, 8,9 січня.
17. №162/298 Миколаїв — Київ, з Миколаєва 27, 29 грудня, 3, 9 січня, з Києва 28, 30 грудня, 4, 10 січня.
4. №206/205 Миколаїв — Київ, відправлення з Києва 24, 25, 29, 30 грудня, 9 січня, зворотно 24, 25, 29, 30, 31 грудня, 9 січня.
5. №223/224 Київ — Одеса, відправлення з Києва 30, 31 грудня, 9 січня, з Одеси — 30 грудня, 9 січня.
6. №175/176 Київ — Кривий Ріг, відправлення з Києва та Кривого Рогу 29, 30, 31 грудня, 9 січня.
7. №180/179 Київ — Дніпро, відправлення з Києва 29, 30, 31 грудня, 2, 8, 9 січня, зворотно з Дніпра 29, 30 грудня, 1, 2, 8, 9 січня.
8. №184 Київ — Маріуполь, відправлення з Києва 22, 24, 26, 28, 30 грудня, 2, 4, 8, 10 січня, з Маріуполя 23, 25, 27, 29, 31 грудня, 3, 5, 7, 9, 11 січня.
9. №228 Одеса — Львів, з Одеси 23-30 грудня, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 січня, зі Львова 24-31 грудня, 2-6, 8, 9 січня.
10. №242/241 Одеса — Ужгород, з Одеси 24, 26, 28, 29, 30 грудня, 3, 5, 7, 9 січня, зворотно з Ужгорода 25, 27, 29, 31 грудня, 4, 6, 8, 10 січня.
11. №258/248 Одеса-Львів, відправлення з Одеси 2, 4, 6, 8 січня. Зі Львова 3, 5, 7, 9 січня.
12. №266 Чернівці-Одеса, 31 грудня з Чернівців.
13. №270/269 Одеса — Харків, відправлення з Одеси 22, 24, 26, 28, 30 грудня, 2, 5, 7, 9 січня, зворотно з Харкова 23, 25, 27, 29, 31 грудня та 3, 6, 8, 10 січня.
14. №231 Дніпро — Івано-Франківськ, із Дніпра 23-30 грудня, 1-11 січня, зворотно 24-31 грудня, 2-11 січня.
15. №212 Запоріжжя — Дніпро — Львів, із Запоріжжя 23, 25, 27, 29 грудня, 2, 4, 6, 8, 10 січня, зворотно зі Львова 24, 26, 28, 30 грудня, 3, 5, 7, 9, 11 січня.
16. №275/276 Дніпро — Львів, із Дніпра 29 грудня, 1, 3, 4, 5, 7, 9 січня, зворотно зі Львова 2, 4, 6, 8, 10 січня.
17. №278 Кривий Ріг — Дніпро — Львів, із Кривого Рогу 28 грудня, 2 січня, зворотно 3 січня
18. №279/280 Дніпро — Львів, 31 грудня в обох напрямках.
19. №235 Харків — Ужгород, з Харкова 23, 26, 29 грудня, 1, 4, 7, 10 січня, зворотно 24, 27, 30 грудня, 2, 5, 8, 11 січня.
20. №63/64 Харків — Львів, з Харкова 26, 27, 28, 29, 30 грудня, 1 — 11 січня, зворотно 27-31 грудня, 2 — 11 січня.
21. №151/152 Львів — Івано-Франківськ, в обох напрямках 30, 31 грудня, 9 січня;
22. №173 Львів — Ужгород, в обох напрямках 29, 30 грудня.
23. №248/258 Львів — Одеса, зі Львова 29 грудня, зворотно 30 грудня.
24. №728/727 Київ — Харків, в обох напрямках 23, 25, 29, 30 грудня, 2, 6, 9 січня.
25. №745/746 Дарниця-Львів, в обох напрямках 31 грудня.
26. №751/752 Київ — Львів, в обох напрямках 29, 30 грудня.
27. №258/248 Одеса — Львів, з Одеси 2, 4, 6, 8 січня та зворотно зі Львова 3, 5, 7, 9 січня.

Також на зимові свята Укрзалізниця збільшила періодичність курсування 8 цілорічних поїздів, які здійснять додаткові рейси в пікові дні:

1. №668 Ковель — Чернівці, з Ковеля відправлення 29 грудня, зворотно 30 грудня.
2. №063/064 Дніпро — Кривий Ріг — Одеса, з Дніпра 24, 26, 28, 30 грудня, 2, 4, 6, 8, 10 січня, зворотно 25, 27, 29,31 грудня, зворотно 3, 5, 7, 9 січня.
3. №134 Миколаїв — Івано-Франківськ, із Миколаєва 26, 27, 29, 30, 31 грудня, 2, 3, 5, 6, 8 січня, зворотно 27, 28, 30, 31 грудня, 1, 3, 4, 6, 7, 9 січня.
4. №136 Одеса — Чернівці, з Одеси 24, 26, 28, 30, 31 грудня, 2, 4, 6, 8, 10 січня, зворотно з Чернівців 25, 27, 29, 31 грудня, 1, 3, 5, 7, 9 січня.
5. №148 Одеса — Київ, з Одеси 24, 26, 28, 30 грудня, 2, 4, 7,9 січня, з Києва 25, 27, 29, 31 грудня, 3, 5, 8, 10 січня.
6. №95 Черкаси — Львів, з Черкас відправлення 30 грудня, зворотно 31 грудня.
7. №92 Костянтинівка — Одеса, з Костянтинівки 24, 26, 28, 30 грудня, 1, 3, 5, 7, 9 січня. Зворотно з Одеси 25, 27, 29, 31 грудня, 2, 4, 6, 8, 10 січня.
8. №736 Київ — Запоріжжя, в обох напрямках 24, 27, 31 грудня, 3, 10 січня.

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