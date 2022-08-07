"Укрзализныця" назначила эвакуационный поезд на 7 августа

Подробности

Эвакуационный поезд на 7 августа:

• 16:30 – 234/233 Покровск – Днепр – Львов.

Дополнение

В "Укрзализныце" добавили, что время отправки может изменяться. К тому же, другие поезда могут задерживаться из-за обстрелов в определенных регионах.

Напомним

Билеты на поезд теперь можно покупать через чат-бот в Imessege.