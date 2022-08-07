"Укрзализныця" назначила эвакуационный поезд на 7 августа
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. АО "Укрзализныця" объявило об эвакуационном поезде из Покровска во Львов. Соответствующая информация появилась на сайте, передает УНН.
Подробности
Эвакуационный поезд на 7 августа:
• 16:30 – 234/233 Покровск – Днепр – Львов.
Дополнение
В "Укрзализныце" добавили, что время отправки может изменяться. К тому же, другие поезда могут задерживаться из-за обстрелов в определенных регионах.
Напомним
Билеты на поезд теперь можно покупать через чат-бот в Imessege.