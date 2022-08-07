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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 33695 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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"Укрзалізниця" призначила евакуаційний потяг на 7 серпня

"Укрзалізниця" призначила евакуаційний потяг на 7 серпня

Київ • УНН

 • 112568 перегляди

КИЇВ. 7 серпня. УНН. АТ "Укрзалізниця" оголосила про евакуаційний потяг з Покровська до Львова. Відповідна інформація з’явилася на сайті, передає УНН.

Деталі

Евакуаційний потяг на 7 серпня:

• 16:30 - 234/233 Покровськ - Дніпро - Львів.

Доповнення

В "Укрзалізниці" додали, що час відправлення може змінюватись. До того ж інші потяги можуть затримуватися через обстріли у певних регіонах.

Нагадаємо

Квитки на поїзд тепер можна купувати через чат-бот в Imessege.

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