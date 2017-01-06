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"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд из Львова в Киев после Рождества

"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд из Львова в Киев после Рождества

Киев • УНН

 • 6081 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. "Укрзализныця" назначила на 8 и 9 января дополнительный поезд №264 и на 10 января - дополнительный рейс поезда № 243/244 Львов - Киев - Львов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.

Поезд №264 отправится из Львова 8 и 9 января в 9:25 и прибудет в Киев в тот же день в 19:33.

Поезд №243/244 Киев - Львов отправится из Киев 10 января в 6:32 и прибудет во Львов в тот же день в 15:00. Навстречу ему из Львова также отправится поезд 10 января в 11:10 и прибудет в Киев в 19:45.

Всего, по данным "Укрзализныци", на зимние праздники на пиковые даты назначены 45 дополнительных поездов на 248 рейсов в различных направлениях.

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