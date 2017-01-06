"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд из Львова в Киев после Рождества
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. "Укрзализныця" назначила на 8 и 9 января дополнительный поезд №264 и на 10 января - дополнительный рейс поезда № 243/244 Львов - Киев - Львов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.
Поезд №264 отправится из Львова 8 и 9 января в 9:25 и прибудет в Киев в тот же день в 19:33.
Поезд №243/244 Киев - Львов отправится из Киев 10 января в 6:32 и прибудет во Львов в тот же день в 15:00. Навстречу ему из Львова также отправится поезд 10 января в 11:10 и прибудет в Киев в 19:45.
Всего, по данным "Укрзализныци", на зимние праздники на пиковые даты назначены 45 дополнительных поездов на 248 рейсов в различных направлениях.