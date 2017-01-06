“Укрзалізниця” призначила додатковий поїзд зі Львова до Києва після Різдва
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. “Укрзалізниця” призначила на 8 та 9 січня додатковий поїзд №264 та на 10 січня — додатковий рейс поїзда № 243/244 Львів — Київ — Львів, передає УНН з посиланням на прес-службу компанії.
Поїзд №264 відправиться зі Львова 8 і 9 січня о 9:25 та прибуде до Києва того ж дня о 19:33.
Поїзд №243/244 Київ — Львів відправиться з Києва 10 січня о 06:32 та прибуде до Львова того ж дня о 15:00. Назустріч йому зі Львова також відправиться поїзд 10 січня об 11:10 та прибуде до Києва о 19:45.
Загалом, за даними "Укрзалізниці", до зимових свят на пікові дати призначено 45 додаткових поїзда на 248 рейсів у різних напрямках.